Глава МВД Пакистана ранен при покушении

6 мая 2018 18:54

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение, получив несмертельное пулевое ранение в городе Наровал (провинция Пенджаб), сообщает телеканал Geo TV.

Согласно его данным, инцидент произошел во время митинга. Глава МВД находился в своем автомобиле, когда молодой человек в возрасте 20-22 лет выстрелил в него из пистолета.

Пуля попала в правое плечо, министра экстренно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни Икбала ничто не угрожает, сообщил телеканал.

Нападавший, чье имя не приводится, арестован. Информация о его мотивах также не сообщается.

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