Британия старается убедить США не выходить из соглашения по Ирану

Великобритания старается убедить президента США Дональда Трампа остаться в соглашении по иранской ядерной программе, заявил в интервью телеканалу CBS посол Британии в Вашингтоне Ким Дэррок, передает РИА Новости.

"План А заключается в том, что США остаются в соглашении. Это то, над чем мы работаем", - заявил Дэррок. Он добавил, что правительство Британии рассматривает и другие варианты. "Мы рассматриваем варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти, но мы надеемся, что такого не будет", - отметил посол.

Дэррок заявил, что Британия считает соглашение хорошим, но "это не идеальное соглашение". "Никакое соглашение не идеально, и президент (США Дональд Трамп) обоснованно обеспокоен по поводу действий Ирана в регионе, которые негативны и наносят ущерб безопасности и стабильности", - заявил Дэррок.

"Ему (Трампу - ред.) не нравится, что договор не распространяется на ракеты. Он недоволен сроками действия ограничений на ядерную деятельность, он считает, что условия проведения инспекций должны быть более жесткими. У нас есть идеи по этим вопросам, по которым мы считаем возможным найти общий язык, предпринять некоторые действия, которые отвечают интересам президента", - заявил британский посол.

На вопрос о том, готовы ли стороны представить дополнительное соглашение по Ирану, Дэррок заявил, что окончательный результат еще достигнут.

"Мы проводим переговоры на высоком уровне с представителями администрации США совместно с нашими коллегами из Франции и Германии в течение нескольких недель. Мы думаем, что добились определенного прогресса. Но окончательного результата пока нет. У нас есть еще несколько дней, чтобы понять, сможем ли мы найти выход", - приводит телеканал слова посла.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.