В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

7 мая 2018 02:50

В турецком городе Агры произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 21:18 по местному времени.

Сообщается, что обеспокоенные землетрясением жители города вышли на улицы.

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