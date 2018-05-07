В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
7 мая 2018 02:50 138
В турецком городе Агры произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 21:18 по местному времени.
Сообщается, что обеспокоенные землетрясением жители города вышли на улицы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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