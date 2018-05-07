В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

В турецком городе Агры произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 21:18 по местному времени.

Сообщается, что обеспокоенные землетрясением жители города вышли на улицы.