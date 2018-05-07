Конкурс "Евровидение" открылся в Лиссабоне‍ - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

Церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018 прошла в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайте организаторов мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получила право на проведение 63-го Евровидения благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве.

В конкурсе принимают участие 43 страны.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.

Азербайджан на конкурсе представит Айсель Мамедова, которая выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

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