Емельяненко нокаутировал легендарного бразильца за два раунда - ВИДЕО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко одержал победу над бразильцем Габриэлем Гонзагой во втором раунде боя, который состоялся в рамках турнира RCC Boxing в Екатеринбурге, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Первый раунд остался за бразильцем, который контролировал поединок в партере. Однако во втором раунде Емельяненко забил Гонзагу ударами руками. В результате судья зафиксировал технический нокаут и остановил бой.

Эта победа стала для российского тяжеловеса четвёртой подряд после освобождения из тюрьмы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

