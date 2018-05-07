Емельяненко нокаутировал легендарного бразильца за два раунда - ВИДЕО

7 мая 2018 10:10

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко одержал победу над бразильцем Габриэлем Гонзагой во втором раунде боя, который состоялся в рамках турнира RCC Boxing в Екатеринбурге, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Первый раунд остался за бразильцем, который контролировал поединок в партере. Однако во втором раунде Емельяненко забил Гонзагу ударами руками. В результате судья зафиксировал технический нокаут и остановил бой.

Эта победа стала для российского тяжеловеса четвёртой подряд после освобождения из тюрьмы.

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Емельяненко нокаутировал бразильца Гонзагу во втором раунде

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