Бык поднял на рога человека на фестивале в Испании - ВИДЕО

В испанской Валенсии 5 мая человек получил серьезные ранения во время фестиваля "Памплонский бег быков". Об этом сообщает CGTN.

Бык повалил мужчину на землю, после чего подбросил в воздух. Сообщается, что, к счастью, рога быка были обмотаны специальной тканью, так что не смогли проткнуть плоть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несмотря на это, мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Каждый год на фестивале получают ранения от 50 до 100 человек.

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