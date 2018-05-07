Бык поднял на рога человека на фестивале в Испании - ВИДЕО

7 мая 2018 12:24

В испанской Валенсии 5 мая человек получил серьезные ранения во время фестиваля "Памплонский бег быков". Об этом сообщает CGTN.  

Бык повалил мужчину на землю, после чего подбросил в воздух. Сообщается, что, к счастью, рога быка были обмотаны специальной тканью, так что не смогли проткнуть плоть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несмотря на это, мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. 

Каждый год на фестивале получают ранения от 50 до 100 человек.

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Бык поднял на рога человека на фестивале в Испании

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