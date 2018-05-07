Камера запечатлела дерзкий побег из зала суда, едва не стоивший преступнику жизни - ВИДЕО

7 мая 2018 12:38

Камера видеонаблюдения запечатлела, как 35-летний преступник совершил дерзкий побег из здания суда в штате Юта. Об этом сообщает The Sun. 

Кристофер Радд вскочил во время заседания и бросился к дверям. Ему удалось вырваться за пределы зала и перевалиться через перила балкона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Мужчина рухнул с высоты второго этажа на мраморный пол, однако остался жив. Продолжить побег ему не удалось - охрана у входа схватила лежащего на полу Радда. 

Отмечается, что он был арестован за кражу, ношение оружия, употребление и продажу наркотиков. 

The Sun сообщает, что преступник получил ряд серьезных травм, в том числе открытые переломы. 

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Камера запечатлела дерзкий побег из зала суда, едва не стоивший преступнику жизни

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