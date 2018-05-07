В Канаде самолет при посадке едва не снесло ветром - ВИДЕО

7 мая 2018 13:09

Настоящий шок пережили пассажиры рейса из Нью-Йорка в Торонто. На подлёте к канадскому аэропорту они попали в шторм, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Сильный боковой ветер стал серьёзным испытанием на прочность не только для лёгкого самолёта, но и для пилотов. Воздушное судно несколько раз сносило в сторону от посадочной полосы. Но к чести лётчиков, они справились с ситуацией на отлично. Посадку мягкой не назовёшь, но прошла она в штатном режиме.

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В Канаде самолет при посадке едва не снесло ветром

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