В Канаде самолет при посадке едва не снесло ветром - ВИДЕО
7 мая 2018 13:09 249
Настоящий шок пережили пассажиры рейса из Нью-Йорка в Торонто. На подлёте к канадскому аэропорту они попали в шторм, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Сильный боковой ветер стал серьёзным испытанием на прочность не только для лёгкого самолёта, но и для пилотов. Воздушное судно несколько раз сносило в сторону от посадочной полосы. Но к чести лётчиков, они справились с ситуацией на отлично. Посадку мягкой не назовёшь, но прошла она в штатном режиме.
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