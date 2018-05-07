Угонщик-неудачник врезался в несколько машин и прыгнул с 10-метрового моста в реку - ВИДЕО

7 мая 2018 14:37

Самым неудачливым человеком в субботу, 5 мая, почувствовал себя вор из Британии. Мужчина угнал фургон Veolia, проехал на нем порядка восьми километров по Лондону, по пути врезавшись в несколько машин, и закончил свое "путешествие" аварией с двухэтажным автобусом на Лондонском мосту, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видимо, смекнув, что быть водителем - это совсем не его, мужчина решил ретироваться. Он подошел к перилам моста и прыгнул в Темзу с десятиметровой высоты, сообщает Daily Mail.

Ошеломленные свидетели случившегося вызвали полицию и скорую, пока мужчина прямо в одежде плавал в реке и казался абсолютно невозмутимым.

В итоге вора из реки вытащили и доставили в больницу. По словам врачей, он серьезно не пострадал. Чего нельзя сказать о фургоне, колеса которого оказались сильно искорежены, как и кузов.

В полиция заявили, что этот инцидент не был связан с терроризмом. 

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Угонщик-неудачник врезался в несколько машин и прыгнул с 10-метрового моста в реку

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