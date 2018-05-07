"Падение" самолета на дома привело в ужас очевидцев - ВИДЕО

Инцидент с пассажирским самолетом A321LR Neo произошел в Бристоле. Летчик провел воздушное судно так низко над землей и так близко к жилым домам, что местные жители перепугались, подумав, что судно вот-вот рухнет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Когда выяснилось, что это было тестирование нового самолета, местные жители обрушились на компанию Airbus с критикой по поводу того, как компания могла себе позволить производить подобные испытания, подвергая угрозе безопасность людей и никак не предупреждая их.

"Он пролетел так низко, что вы могли увидеть пилота", - рассказал один из очевидцев случившегося изданию The Mirror.

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