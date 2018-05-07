Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях - ВИДЕО

Как минимум 30 домов были разрушены потоками лавы в одном из районов на Гавайях. Об этом сообщает портал Hawaii News Now.

Извержение вулкана Килауэа продолжается, фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Местные власти позволили эвакуированным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать необходимые вещи. Пока ситуация остается опасной.

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

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