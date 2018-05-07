В США не исключили войны с Северной Кореей

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что война с Северной Кореей остается одним из вариантов действий администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она отметила, что нынешняя администрация заняла позицию, показывающую КНДР, что может произойти с ней, если она будет угрожать Соединенным Штатам. "Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Но это один из возможных вариантов", - пояснила постоянный представитель.

Заявление Хейли прозвучало на фоне слов американского лидера об "успешной подготовке" к встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Трампа, дата и место встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.

Отмечалось, что она может пройти в конце мая-начале июня. 2 мая источники сообщали, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Как утверждалось, некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.

В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео.

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