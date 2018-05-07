В Турции перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие

7 мая 2018 18:52

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в турецкой провинции Диярбакыр перевернулся автобус, перевозивший школьников, в результате чего, по предварительным данным, ранены 16 школьников, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По данным СМИ, все раненые доставлены в городскую больницу. Сообщается что состояние трех школьников оценивается как тяжелое.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции было зарегистрированы 93 966 ДТП.

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