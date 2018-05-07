Вокалист System of a Down назвал революцию в Армении своей мечтой

Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян после встречи с лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном в аэропорту Еревана назвал революцию в стране своей мечтой, передают "Новости-Армения", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", - сказал Танкян.

Он также назвал произошедшую революцию "красивой". Пашинян, в свою очередь, сказал, что первый раз лично встречается с музыкантом.