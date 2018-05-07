В Германии полиция ищет бабушку-нацистку

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю Урсулу Хавербек, которая была осуждена за отрицание Холокоста и не появилась для отбывания наказания. Об этом сообщает издание Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Прокурор города Ферден (Нижняя Саксония) сообщил о выдаче ордера на ее арест. Отмечается, что она является символической фигурой для ультраправых, поскольку неоднократно отрицала Холокост.

Окружной суд Фердене в ноябре прошлого года приговорил женщину к двум годам лишения свободы без права помилования за 8 обвинениями в отрицании Холокоста.

Выступая с последним словом в конце судебного заседания Хавербек заявила, что лагерь Освенцим был не концентрационным, а трудовым и людей там ни уничтожали в газовых камерах.

После того как Урсула Хавербек не явилась в тюрьму в конце апреля, когда начинался срок наказания, власти были вынуждены объявить ее в розыск.

Дом Хавербек уже длительное время пуст, а местонахождение летней женщины пока неизвестно.