В Саратове обрушилась стена пятиэтажки: эвакуированы 150 человек

Около 150 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома в Саратове, где кирпичная кладка угла обрушилась с первого по пятый этажи, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы областного главка МЧС Ирина Пригода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые. Пострадавших нет. Было эвакуировано около 150 человек. На месте работают спасатели", - сказала собеседница агентства.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что инцидент произошел по адресу: проспект Строителей, 27а.