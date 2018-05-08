У пожилой жительницы Шотландии за неделю похитили 37 садовых гномов
8 мая 2018 05:33 32
Шотландская полиция расследует случай кражи 37 садовых гномов из придомового садика пожилой жительницы города Арброт в северо-восточной Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
За неделю с 23 по 30 апреля грабители похитили в общей сложности 37 небольших гномов, располагавшихся в саду перед домом пожилой женщины. По описанию полиции, садовые гномы были "маленькими", "обычного садового типа" и не представляют большой материальной ценности.
Однако полицейские отметили, что пожилая владелица гномов очень расстроена произошедшим и просит похитителей, которые, возможно, украли их ради забавы, вернуть садовые фигурки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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