Глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера "ИГ"

Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии, сообщил телеканалу Fox News Абу Али аль-Басри, глава отдела разведки и борьбы с терроризмом МВД Ирака, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"Согласно последней имеющейся у нас информации, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях от границы провинции Дейр-эз-Зор", - сказал аль-Басри.



Он отметил, что эта информация появилась недавно и используется для проведения совместной операции российских, сирийских и иранских сил.



Официальный представитель Минобороны Ирака Яхия Расул заявил, что не исключает, что аль-Багдади находится на территории Сирии. "Для него несложно прятаться в сирийской пустыне", - пояснил он.



В феврале МВД Ирака сообщило, что главарь ИГ находится на лечении в больнице в Сирии. 26 февраля в возглавляемой США коалиции согласились, что доказательств гибели аль-Багдади нет и "охота" за ним будет продолжена.



16 июня 2017 года в Минобороны России сообщили о возможной гибели лидера ИГ в ходе авиаудара. 30 июня власти Ирана подтвердили смерть аль-Багдади, местные СМИ публиковали фотографии "мертвого террориста", появившиеся еще в 2014 году.



16 июля представитель властей Ирака рассказал, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. В сентябре 2017 года связанная с экстремистами организация Al Furqan опубликовала аудиообращение главы ИГ.



Бывший командующий ВКС в Сирии Виктор Бондарев в ноябре 2017 года, комментируя информацию о том, что аль-Багдади не погиб, заявил, что "наши пилоты не промахнулись". По его словам, свидетельств того, что лидер террористов жив, нет.



