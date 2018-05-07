На площади Республики в Ереване проходит митинг оппозиции

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыли на митинг на площадь Республики в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пашинян и Танкян вышли к собравшимся людям и поприветствовали их. В настоящий момент на площади находятся несколько тысяч человек.

"Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей... Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами ", - заявил Танкян в своем обращении к собравшимся.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат - глава оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.