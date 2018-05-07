Пашинян оценил вероятность своего избрания на пост премьера Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что вероятность его избрания на пост премьера страны составляет 95%, передает корреспондент РИА Новости.

"Я получил официальное заверения, что за кандидата от народа проголосуют депутаты от фракций "Дашнакцутюн", "Елк" (Исход), "Блок Царукян" и ряд парламентариев правящей Республиканской партии Армении. Это означает, что можно говорить об избрании с вероятностью в 95%", - заявил Пашинян в понедельник на митинге в Ереване.

Восьмого мая парламент Армении вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат - Пашинян, выдвинутый фракциями "Елк" (Исход), "Блока Царукян" и "Дашнакцутюна". Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. Для избрания Пашиняну нужны голоса как минимум шести депутатов от РПА. Правящая партия уже обещала обеспечить избрание премьера.