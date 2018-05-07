В России обезвредили мужчину, приставившего нож к горлу годовалой дочки
7 мая 2018 23:01 137
Жителя Тульской области, взявшего в заложники полуторагодовалую дочь после ссоры с женой, обезвредили сотрудники Росгвардии, сообщается в канале СК РФ в "ТамТам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным следствия, "житель Тульской области, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою 1,5-годовалую дочь". Отмечается, что, приставив нож к горлу ребенка, мужчина потребовал, чтобы к нему вернулась супруга.
"Многочасовые переговоры не принесли результатов. В ходе штурма сотрудники Росгвардии обезвредили злоумышленника. Подозреваемый госпитализирован. Ребенок повреждений не получил. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!