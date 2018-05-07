В Белом доме рассказали, кто приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

7 мая 2018 23:10

Открытие посольства США в Иерусалиме посетят министр финансов Стивен Мнучин, старший советник президента США Джаред Кушнер и дочь главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В Белом доме США также заявили, что президент страны Дональд Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме.

В заявлении не уточняется, с чем связано решение президента Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Иерусалиме откроется 14 мая, в день независимости Израиля.

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