В Белом доме рассказали, кто приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Открытие посольства США в Иерусалиме посетят министр финансов Стивен Мнучин, старший советник президента США Джаред Кушнер и дочь главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В Белом доме США также заявили, что президент страны Дональд Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме.

В заявлении не уточняется, с чем связано решение президента Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Иерусалиме откроется 14 мая, в день независимости Израиля.