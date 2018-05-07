Жириновский представил Медведеву кандидатов на министерские посты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил и. о. председателя правительства РФ Дмитрию Медведеву кандидатов на министерские посты от своей партии. Об этом Жириновский написал в понедельник в своем Telegram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исполняющий обязанности премьера-министра РФ Дмитрий Медведев обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, ВПК и сельского хозяйства. ТАСС рассказывает о предложенных кандидатурах и отраслях, которые они будут курировать.

По мнению главы либерал-демократов, замглавы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования. Глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назван кандидатом на пост главы министерства по делам туризма, если оно будет создано. Депутата Госдумы Александра Курдюмова предлагается назначить министром строительства и ЖКХ.

Первый зампред комитета по природным ресурса и земельным отношениям Владимир Сысоев может возглавить Минприроды, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов - Минстрой, а губернатор Смоленской области Алексей Островский - министерство юстиции, полагает Жириновский.

"Все они - еще достаточно молодые люди, но они уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах", - отметил глава ЛДПР.

Ранее в понедельник кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство. На посты вице-премьеров были выдвинуты заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, и. о. вице-премьера Ольга Голодец, полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, и. о. вице-премьера Виталий Мутко, и. о. вице-премьера Дмитрий Козак и и. о. начальника контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко. На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова. Предполагается, что он также сохранит за собой пост главы Минфина.