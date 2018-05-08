Украинского экс-министра задержали в ОАЭ с фальшивым паспортом
Экс-министра транспорта и связи, экс-нардепа от Партии регионов с 2012 по 2014 год Николая Рудьковского задержала миграционная служба ОАЭ в Дубае за поддельный иракский паспорт, сообщает LB.ua со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как рассказал собеседник издания, задержание произошло в начале апреля, после чего Рудьковский до конца месяца провел в местной тюрьме.
Экс-регионал не обращался в украинскую консульскую службу и не планирует возвращаться в Украину, откуда уехал еще в 2014 году.
По информации источника, в процессе задержания у Рудьковского нашли несколько паспортов других стран.
Рудьковский хотел заняться добычей нефти в иракском Курдистане, однако из-за разногласий с правительством автономии это не осуществилось. Сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством трубопровода сжиженного газа в Ираке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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