Личный повар Нетаньяху оскорбил японского премьера

Личный повар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхуподал десерт в ботинке во время официального приема по случаю визита японского премьера Синдзо Абэ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Израильский дипломат, который работал в Японии, заявил газете, что это было бестактным и необдуманным решением, так как обувь считается "презренным" предметом.

"Это было тупое и бестактное решение. В культуре Японии нет ничего более презираемого, чем обувь. Японцы не только не входят домой в обуви, но и никогда не носят ее в офисах. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь на работе... Это то же самое, если бы евреям подали шоколадные конфеты в форме свиньи", - сказал дипломат.