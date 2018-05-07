Личный повар Нетаньяху оскорбил японского премьера
7 мая 2018 23:30 304
Личный повар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхуподал десерт в ботинке во время официального приема по случаю визита японского премьера Синдзо Абэ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Израильский дипломат, который работал в Японии, заявил газете, что это было бестактным и необдуманным решением, так как обувь считается "презренным" предметом.
"Это было тупое и бестактное решение. В культуре Японии нет ничего более презираемого, чем обувь. Японцы не только не входят домой в обуви, но и никогда не носят ее в офисах. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь на работе... Это то же самое, если бы евреям подали шоколадные конфеты в форме свиньи", - сказал дипломат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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