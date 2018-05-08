В Сирии разбился российский вертолет «Аллигатор» - ОБНОВЛЕНО

00:54

Как сообщили в Министерстве обороны России, по предварительной информации, причиной крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии могла стать техническая неисправность, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.

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00:47

В Сирии при выполнении планового полета над восточными районами страны потерпел крушение вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что тела летчиков доставлены на аэродром базирования.