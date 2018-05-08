Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает дешеветь, не достигнув ключевой отметки в 10 тысяч долларов, после того как крупный инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал криптовалюту "крысиным ядом", свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.01 мск биткоин дешевел на 1,96%, до 9,39 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 2,27%, до 9,38 тысячи долларов, на OKEx - на 2,35%, до 9,36 тысячи долларов. При этом на выходных биткоин поднимался до отметки в 9,95 тысячи долларов на некоторых биржах.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют - Ethereum - на 4,92%, до 746,57 доллара, Ripple - на 4,18%, до 0,83 доллара, Bitcoin Cash - на 5,46%, до 1,64 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 439,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.

В интервью американскому телеканалу CNBC в понедельник Уоррен Баффет повторил свою мысль о том, что криптовалюты "плохо кончат", и добавил, что биткоин, - "это, возможно, крысиный яд, возведенный в квадрат". Он отметил, что спрос инвесторов - единственный фактор, который определяет стоимость биткоина, поэтому она является удобным инструментом в руках шарлатанов. Он также добавил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет "мистики" вокруг криптовалют.

"Если вы чего-то не понимаете, ты вы становитесь более воодушевленными по этому поводу. Людям нравится спекулировать и рисковать на бирже", - добавил предприниматель, комментируя интерес к криптовалютам.

При этом, по мнению аналитика британской консалтинговой фирмы deVere Group Найджела Грина (Nigel Green), чье мнение приводит агентство MarketWatch, Баффет может ошибаться. "Ничего нового в критике Баффета нет. Он критиковал криптовалюту последовательно. Но вот что основательно сбивает с толку, так это то, что двое крупнейших и успешнейших инвесторов в мире (Баффет и вице-председатель Berkshire Чарли Мангер - ред.) не видят рыночную ценность некоторых криптовалют", - отмечает аналитик.