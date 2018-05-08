Во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль

Международный Каннский фестиваль открывается на Лазурном берегу Франции. Журналистов и профессионалов индустрии ждёт насыщенная и разношёрстная программа - от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском и не на английском языке - "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Картина рассказывает историю Лауры, которая живет со своим мужем и детьми в Буэнос-Айресе. Когда они возвращаются в свою родную деревню в Испании на семейный праздник, неожиданные события меняют ход их жизни. В центре сюжета, как и всегда в фильмах Фархади, находятся семейные связи, а также моральный выбор, который перед ними ставят обстоятельства.

Фархади быстро заявил о себе как об одном из самых влиятельных и известных на международной арене иранских режиссеров. В 2011 году его "Развод Надера и Симин" получил Золотого медведя Берлинале и Золотой глобус, премию Сезар и "Оскар" за лучший иностранный фильм. Последний фильм Фархади "Коммивояжер" вошел в официальную программу Канна и выиграл приз за лучший сценарий. Также он получил "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но режиссер не приехал за ним в знак протеста против новой миграционной политики США.