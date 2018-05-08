В Китае осудили пожизненно экс-члена политбюро ЦК КПК

Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь в КНР во вторник осудил пожизненно бывшего члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцая по делу о коррупции, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

После оглашения приговора Сунь Чжэнцай сделал финальное заявление, в котором полностью признал вину и раскаялся в преступлениях. Он также признал, что приговор справедлив, и подчеркнул, что не намерен его обжаловать. По решению суда все имущество осужденного будет конфисковано, он также лишен всех политических прав.

В декабре прошлого года Верховная народная прокуратура начала расследование в отношении Сунь Чжэнцая по подозрению в коррупции. По данным следствия, бывший чиновник получил взятки на общую сумму около 170 миллионов юаней (порядка 27 миллионов долларов). Первое открытое слушание по делу бывшего чиновника состоялось 12 апреля. На нем Сунь Чжэнцай признал вину.

Сунь Чжэнцая обвинили в злоупотреблении полномочиями для получения личной выгоды и в интересах третьих лиц, когда тот занимал различные государственные и партийные должности, в том числе министра сельского хозяйства, члена политбюро ЦК КПК и партийного секретаря города центрального подчинения Чунцин.

В середине октября 2017 года седьмой пленум ЦК КПК 18-го созыва одобрил принятое ранее решение политбюро комитета об исключении Сунь Чжэнцая из рядов партии. Решение об этом было принято 29 сентября из-за подозрения в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Ранее Сунь Чжэнцай был снят с занимаемой должности.

До начала расследования Сунь Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда, который завершился в октябре. Кроме того, ему предрекали должность премьера Госсовета.

Сунь Чжэнцай родился в 1963 году, является выходцем из провинции Шаньдун. Окончил Сельскохозяйственный институт города Лайян. С 1987 по 1997 год занимал различные должности в Пекинской академии земледелия и лесоводства.

С 1997 года по 2006 год занимал партийные должности в административных районах Пекина. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства и занимал эту должность до 2009 года. С 2009 по 2012 год возглавлял партийный комитет провинции Цзилинь. В 2012 году вошел в состав политбюро ЦК КПК и был назначен секретарем партийного комитета города Чунцин.