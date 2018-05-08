Трамп настроен выйти из ядерной сделки с Ираном
8 мая 2018 07:45 173
Президент США Дональд Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров по сделке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что в настоящий момент неясно, будет ли Трамп вводить санкции для европейских стран, которые продолжат поддерживать экономические связи с Тегераном.
Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению во вторник, 8 мая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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