Трамп настроен выйти из ядерной сделки с Ираном

8 мая 2018 07:45

Президент США Дональд Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров по сделке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что в настоящий момент неясно, будет ли Трамп вводить санкции для европейских стран, которые продолжат поддерживать экономические связи с Тегераном.

Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению во вторник, 8 мая.

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