Баскетболист возле кольца перепрыгнул двухметрового соперника
8 мая 2018 08:03 135
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта Джаз" Донован Митчелл перепрыгнул через двухметрового центрового "Хьюстон Рокетс" Клинта Капелу во время четвертого матча второго раунда плей-офф, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Митчелл пытался в прыжке помешать сопернику отправить снаряд в кольцо, однако перелетел через игрока. В итоге центровой "Рокетс", рост которого составляет 208 сантиметров, сумел забросить мяч сверху, несмотря на прессинг защитника.
Матч закончился победой команды Капелы со счетом 100-87. После этого поражения "Юта" проигрывает "Хьюстону" в серии до четырех побед 1-3.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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