В немецком Фрайбурге победителю выборов мэра сломали нос
8 мая 2018 08:14 113
В городе Фрайбург на юго-западе Германии победителю выборов мэра сломали нос и выбили несколько зубов, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Независимый кандидат на выборах Мартин Хольн отмечал победу вместе с соратниками, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил Хольна.
Нападавший был задержан. По информации следствия, нападение не было обусловлено политическими взглядами мужчины. Отмечается, что у него наблюдались признаки психической болезни.
Мартину Хольну в ходе выборов удалось обойти Дитера Саломона, который до этого был главой города 16 лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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