В немецком Фрайбурге победителю выборов мэра сломали нос

В городе Фрайбург на юго-западе Германии победителю выборов мэра сломали нос и выбили несколько зубов, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Независимый кандидат на выборах Мартин Хольн отмечал победу вместе с соратниками, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил Хольна.

Нападавший был задержан. По информации следствия, нападение не было обусловлено политическими взглядами мужчины. Отмечается, что у него наблюдались признаки психической болезни.

Мартину Хольну в ходе выборов удалось обойти Дитера Саломона, который до этого был главой города 16 лет.