Прохожие спасли 11-летнего мальчика, которого смыло в канализацию - ВИДЕО

Прохожие бросились на помощь 11-летнему мальчику, которого смыло в ливневую канализацию во время наводнения в городе Цзяншань, Китай. Ребёнка протащило по канаве около 150 метров, сообщает Mirror.

Помочь мальчику пытались сразу несколько свидетелей случившегося, среди которых оказались и его собственные родители. Один из прохожих рассказал, что сперва упавшему ребёнку удавалось держаться за цементный навес, но затем его смыло течением. Мальчика протащило по канализации около 150 метров, и всё это время он кричал и умолял его спасти, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В конце концов прохожим удалось вытащить ребёнка из канавы. Отмечается, что в результате происшествия он практически не пострадал, отделавшись синяками на плечах.

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