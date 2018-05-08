Прохожие спасли 11-летнего мальчика, которого смыло в канализацию - ВИДЕО
Прохожие бросились на помощь 11-летнему мальчику, которого смыло в ливневую канализацию во время наводнения в городе Цзяншань, Китай. Ребёнка протащило по канаве около 150 метров, сообщает Mirror.
Помочь мальчику пытались сразу несколько свидетелей случившегося, среди которых оказались и его собственные родители. Один из прохожих рассказал, что сперва упавшему ребёнку удавалось держаться за цементный навес, но затем его смыло течением. Мальчика протащило по канализации около 150 метров, и всё это время он кричал и умолял его спасти, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В конце концов прохожим удалось вытащить ребёнка из канавы. Отмечается, что в результате происшествия он практически не пострадал, отделавшись синяками на плечах.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
7 Май 13:48 22 320
-
7 Май 11:06 20 037
-
7 Май 16:35 15 025
-
7 Май 12:59 9 657
-
7 Май 16:39 8 169