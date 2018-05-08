Умер писатель Михаил Герман

Умер историк искусства, писатель, брат режиссера Алексея Германа Михаил. Об этом в своем Facebook сообщил завотделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ушел Михаил Юрьевич Герман. Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Герман, вкупе со своими западными коллегами Перрюшо и А.Дж. Крониным буквально завлекли своими биографическими вещами несколько поколений молодежи", - написал он.

Михаилу Герману было 85 лет. Он написал более 50 книг, посвященных проблемам истории и современного развития искусства.