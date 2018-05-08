Конгресс США озабочен нехваткой в войсках говорящих по-русски офицеров
Министру обороны США Джеймсу Мэттису поручили представить Конгрессу доклад о наличии в вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку к законопроекту о финансировании и политике Пентагона на 2019 год, передает Day.Az.
Законотворцев заинтересовало, насколько остро стоит проблема нехватки таких офицеров и как глава Пентагона собирается решать "проблему некомпетентности "в жизненно важных областях" в ближайшем будущем и отдаленной перспективе". Мэттису дали на разработку соответствующего плана 180 дней.
В марте 2017 года сотрудничающее с НАТО и Вооруженными силами Соединенных Штатов кадровое агентство объявило набор актеров на роль русских для военных учений. Отмечалось, что они будут играть фермеров или владельцев магазинов и должны носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских погибли или пострадали в ходе боевых действий. За один рабочий день статистам предлагали от 88,4 до 120 евро.
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