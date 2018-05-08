Турция готова к американским санкциям

8 мая 2018 11:53

Турция готова к американским санкциям, сказал генеральный директор турецкой военно-промышленной компании Aselsan, Халук Герюгюн, комментируя возможность блокирования Вашингтоном поставок Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Герюгюн отметил, что Турция имеет альтернативные возможности для закупки оружия в других странах.

"Турция также разрабатывает новые виды вооружения и усиливает свою оборонную промышленность", - сказал Герюгюн.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что власти Турции примут ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Чавушоглу также отметил, что отмена продажи F-35 неприемлема, а в случае если США пойдут на такой шаг, Вашингтон получит достойный ответ.

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