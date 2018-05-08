Китай выступил за сохранение ядерной сделки по Ирану
Китайские власти обратили внимание на недавние высказывания президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода Вашингтона из многостороннего соглашения по ядерной проблеме Ирана и выступают за сохранение соответствующих договоренностей. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Думаю, в последнее время этому вопросу повсеместно уделяется пристальное внимание. <...> Все заинтересованные стороны должны активизировать существующие контакты, устраняя разногласия и продолжая выполнять возложенные на них обязательства, - отметил он. - Китай будет и в дальнейшем занимать объективную справедливую позицию, поддерживая с ними тесные связи ради сохранения целостного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана".
Дипломат напомнил, что многосторонние договоренности по иранскому вопросу получили одобрение Совета Безопасности ООН и крайне важны, поскольку имеют отношение к таким важным вопросам, как поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.
Трамп не раз называл эту сделку пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения. Он сообщил в понедельник, что объявит о своем решении по поводу СВПД во вторник в Белом доме в 14:00.
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