Пикап врезался в самолет, совершивший посадку в США - ВИДЕО

Странное ДТП с участием авиалайнера и автомобиля произошло на взлётно-посадочной полосе в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) 7 мая, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Боинг 737 компании Southwest Airlines, совершивший перелёт из города Форт-Лодердейл (Флорида) в Балтимор, оказался на пути пикапа, во время осуществления посадки. Испуганные пассажиры авиалайнера прильнули к иллюминаторам и увидели очень необычную картину ДТП.

Авиакомпания, после того, как очевидцы происшествия опубликовали снимки в интернете, заявили, что проводят следствие в связи с аварией и сожалеют о доставленных неудобствах.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту не пострадали.

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