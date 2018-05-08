Свадьба в Китае превратилась в зону боевых действий - ВИДЕО

8 мая 2018 13:20

В Китае свадебные гости решили устроить молодоженам незабываемый сюрприз и забросали торжественную процессию петардами и фейерверками, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Свадьба в Китае превратилась в зону боевых действий

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