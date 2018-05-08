У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

8 мая 2018 14:04

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Толчки зафиксированы во вторник в 08.14 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 287 километрах к юго-востоку от острова Кадьяк. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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