У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Толчки зафиксированы во вторник в 08.14 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 287 километрах к юго-востоку от острова Кадьяк. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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