Ким Чен Ын провел вторую встречу с Си Цзиньпином в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, передает Day.Az.

"Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Трудовой партии Кореи и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном в Даляне", - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что переговоры состоялись 7-8 мая.

Это уже второй визит Ким Чен Ына в Китай. В конце марта северокорейский лидер побывал с неофициальным визитом в Пекине.

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