Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери сообщил о решении усилить вооруженные силы в провинции Хузестан, расположенной на границе с Ираком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Высокопоставленный иранский военный находится с визитом в Хузестане.

"В ходе этой поездки были приняты решения, направленные на усиление вооруженных сил в Хузестане", - приводит его слова агентство IRNA. Бакери отметил, что Иран не боится никаких угроз, поскольку вооруженные силы страны по всем областям хорошо выполняют свои обязанности.

Хузестан - провинция, расположенная в юго-западной части Ирана на границе с Ираком. В прошлом именно эта провинция стала одним из главных направлений удара иракских вооруженных сил. В данный же момент Иран и Ирак поддерживают хорошие отношения, а Тегеран оказывает Багдаду поддержку в борьбе с терроризмом.

В то же время в Ираке находятся силы международной коалиции во главе США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook