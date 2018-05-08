Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком

8 мая 2018 16:15

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери сообщил о решении усилить вооруженные силы в провинции Хузестан, расположенной на границе с Ираком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Высокопоставленный иранский военный находится с визитом в Хузестане.

"В ходе этой поездки были приняты решения, направленные на усиление вооруженных сил в Хузестане", - приводит его слова агентство IRNA. Бакери отметил, что Иран не боится никаких угроз, поскольку вооруженные силы страны по всем областям хорошо выполняют свои обязанности.

Хузестан - провинция, расположенная в юго-западной части Ирана на границе с Ираком. В прошлом именно эта провинция стала одним из главных направлений удара иракских вооруженных сил. В данный же момент Иран и Ирак поддерживают хорошие отношения, а Тегеран оказывает Багдаду поддержку в борьбе с терроризмом.

В то же время в Ираке находятся силы международной коалиции во главе США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az