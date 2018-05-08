Глава КНДР рассказал, когда у страны отпадет необходимость в ядерном оружии - ВИДЕО
По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, КНДР не будет нуждаться в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в китайском городе Далянь с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
"7-8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Корея Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне", - говорится в сообщении.
Ким Чен Ын выразил надежду на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.
Кроме того, северокорейский глава отметил, что у КНДР не будет необходимости в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики.
В китайский город Далянь прибыл самолет из КНДР. Меры безопасности на улицах усилены, а часть города перекрыта.
Поездка в Поднебесную стала для Ким Чен Ына уже второй. В марте он посетил Пекин в качестве своего первого зарубежного визита.
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