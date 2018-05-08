Глава КНДР рассказал, когда у страны отпадет необходимость в ядерном оружии - ВИДЕО

8 мая 2018 16:10

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, КНДР не будет нуждаться в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в китайском городе Далянь с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"7-8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Корея Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын выразил надежду на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

Кроме того, северокорейский глава отметил, что у КНДР не будет необходимости в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики.

В китайский город Далянь прибыл самолет из КНДР. Меры безопасности на улицах усилены, а часть города перекрыта.

Поездка в Поднебесную стала для Ким Чен Ына уже второй. В марте он посетил Пекин в качестве своего первого зарубежного визита.  

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Глава КНДР рассказал, когда у страны отпадет необходимость в ядерном оружии

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az