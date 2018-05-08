Мать узнала сына-подростка на видео с грабежом и сдала его в полицию - ВИДЕО

Преступление было совершено прямо под камерой видеонаблюдения. Запись было решено распространить в соцсетях, чтобы опознать подозреваемых, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Жительница Иркутска узнала своего 16-летнего сына на видео, где двое молодых людей украли сотовый телефон у женщины с коляской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Ролик был опубликован в соцсетях, чтобы помочь полиции опознать злоумышленников.

- Мать подозреваемого узнала своего сына и сообщила в правоохранительные органы о совершённом им преступлении. После чего молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый телефон был изъят в скупке краденого имущества и передан владелице, - прокомментировали в ведомстве.

Оказалось, подозреваемый и его подельник учатся в одном классе и характеризуются положительно. Ранее ни один из них на учёте в ПДН не состоял и к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, оба подростка воспитываются в благополучных семьях. Что именно толкнуло их на совершение преступления, малолетние грабители пояснить так и не смогли.

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