Турция открыла все военные архивы для исследования событий 1915 года

8 мая 2018 17:01

Турция открыла все свои военные архивы для исследования событий 1915 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как подчеркнул Эрдоган, после открытия турецких архивов, если кто-то осмелиться заявлять о так называемом "геноциде армян", то пусть попробует доказать это, основываясь на фактах.

"В истории Турции не было ни какого "геноцида" в отношении армян", - сказал Эрдоган.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az