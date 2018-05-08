Турция открыла все военные архивы для исследования событий 1915 года

Турция открыла все свои военные архивы для исследования событий 1915 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как подчеркнул Эрдоган, после открытия турецких архивов, если кто-то осмелиться заявлять о так называемом "геноциде армян", то пусть попробует доказать это, основываясь на фактах.

"В истории Турции не было ни какого "геноцида" в отношении армян", - сказал Эрдоган.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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