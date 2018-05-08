Трамп не принял инициативы ЕС по сделке с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече со своими коллегами из Франции, Великобритании и ФРГ заявил, что американский президент Дональд Трамп не примет их предложения по изменению ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, Помпео провел телефонный разговор с главами МИД трех европейских стран. В ходе переговоров Помпео заявил, что Трампа не убедили доводы и предложения Парижа, Берлина и Лондона по Ирану.

Как отмечается, госсекретарь США предложил европейским партнерам дождаться официального заявления Трампа по иранской ядерной сделке.

Помпео также добавил, что США могут вернуться к переговорам по условиям соглашения после решения Трампа.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook