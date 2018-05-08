Министр обороны Армении ушел в отставку

8 мая 2018 21:37

Руководитель министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности. Об этом исполняющий обязанности министра заявил во вторник в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности, передает ТАСС.

"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии, - сказал Саркисян. - Так правильно. Министр - должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников". Он заверил, что продолжит свое служение народу в ином статусе.

 

Днем о своей отставке заявили первый заместитель министра обороны Артак Закарян и заместитель министра Артак Давтян.

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