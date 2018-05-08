Франция, Германия и Британия сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки

Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу", - написал Макрон в своем Twitter.

"Мы будем совместно работать над более широкими рамками ядерной активности, периода после 2025 года, баллистической активности, а также над стабильностью на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке", - заключил французский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".