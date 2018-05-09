Иран ответил США на разрыв ядерной сделки

9 мая 2018 00:14

Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда, заявил заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран - страна, которая привержена своим обязательствам, а США - страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", - заявил он в обращении к иранскому народу.

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