Иран ответил США на разрыв ядерной сделки

Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда, заявил заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран - страна, которая привержена своим обязательствам, а США - страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", - заявил он в обращении к иранскому народу.