Иран ответил США на разрыв ядерной сделки
9 мая 2018 00:14 146
Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда, заявил заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.
"Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран - страна, которая привержена своим обязательствам, а США - страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", - заявил он в обращении к иранскому народу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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