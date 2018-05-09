ЕС продолжит сделку с Ираном несмотря на США

Евросоюз обеспокоен решением президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и останется приверженным реализации сделки. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ТАСС.

"ЕС сожалеет о сегодняшнем решении США по Ирану, - сказала она. - Пока Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения, как он это делает до сих пор, ЕС останется приверженным полной реализации ядерного соглашения".

По ее словам, "ядерная сделка чрезвычайно важна для безопасности Европы и мира". "Мы полностью доверяем работе и компетенции МАГАТЭ, которое опубликовало 10 отчетов, свидетельствующих, что Иран полностью выполняет свои обязательства", - отметила Могерини.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнула, что снятие ядерных санкций с Ирана - важная часть соглашения. "ЕС многократно повторял, что снятие санкций имеет позитивное влияние, в частности на торговые и экономические отношения с Ираном, но также выгодно иранскому народу. ЕС полностью привержен тому, чтобы это продолжалось осуществляться", - добавила она.

"Позвольте сказать, что я особенно обеспокоена сегодняшним заявлением о новых санкциях. Я буду очень тесно консультироваться с нашими партнерами в ближайшие часы и дни, чтобы оценить их последствия. В любом случае ЕС решительно настроен действовать в защиту своих интересов и защищать свои экономические инвестиции", - сказала Могерини.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что ядерная сделка по Ирану - это результат 12-летней дипломатии, показавший, что возможно достичь согласия, имея серьезные разногласия. "Мы ожидаем, что остальное международное сообщество выполнит свою часть обязательств для реализации сделки, - отметила она. - Мы сохраним это ядерное соглашение".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Он также высказался в пользу заключения нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит выполнять свои обязательства.